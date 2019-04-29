此内容发布于2019年4月29日 上午7:20

（法新社马德里29日电） 西班牙国会提前选举昨天揭晓，社会劳工党赢得胜选，极右派政党同时窜起。加泰隆尼亚分离主义分子所属各政党亦有斩获，5名在羁押中的成员当选进入国会。

加泰隆尼亚自治区前副主席璜克拉斯（Oriol Junqueras）胜选进入众议院，他是加泰隆尼亚左翼共和党（ERC）最高票当选人。璜克拉斯与当时的加泰隆尼亚自治区主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）2017年策动脱离西班牙运动。

胜选进入众议院的独派人物还包括荷迪．桑杰士（Jordi Sanchez）和图鲁（Jordi Turull），图鲁在2017年10月脱离西班牙运动中担任加泰隆尼亚自治区政府发言人。

桑杰士和图鲁两人代表普伊格蒙特领导的「全力为加泰隆尼亚党」（Together for Catalonia）参选，普伊格蒙特当年逃离西班牙，以躲避西班牙当局追捕。

鲁尔（Josep Rull）也是当年加泰隆尼亚自治区政府成员之一，他也胜选进入众议院。

加泰隆尼亚自治区前外交事务首长洛梅瓦（Raul Romeva），胜选进入参议院。

这5名当选人都在羁押中，他们被控意图分裂西班牙，目前由西班牙最高法院审理中。

西班牙总理佩德罗．桑杰士（Pedro Sanchez）领导的社会劳工党（PSOE）赢得胜选，但未取得单独执政所需的众议院过半席次。由于极右派成功进军国会，使得西班牙政治版图更为四分五裂。

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