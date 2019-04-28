此内容发布于2019年4月28日 上午6:35

（法新社马德里28日电） 西班牙民众今天投票选举新国会，这次提前举行的大选一大特色是极右派势力再起，在政坛处于边缘地位超过40年后重振声势，这恐将搅乱政局，使新政府更为难产。

最后公布的民调显示，即将卸任的社会主义派总理桑杰士（Pedro Sanchez）有望胜选，但恐难取得单独执政所需的过半议席，这意味他将须寻求与其他政党结盟，但自加泰隆尼亚自治区争取独立失败后，西班牙的政治环境已经不如以往，折冲协商难度更高。

这次大选至今最奇特现象是极右派民声党（Vox）窜起，这个激进政党去年12月在南部安达鲁西亚自治区（Andalusia）的地方选举崭露头角，如今看来将历来首次挤身国会殿堂。

民调推估，民声党可能赢得超过10%选票。自独裁者佛朗哥（Francisco Franco）1975年过世后，西班牙就谈不上有极右派政党，民声党蔚成声势可能在欧洲引发对极右派势力更大忧虑。

投票所于上午9时（台湾时间下午5时）开放选民投票，将在晚间8时（台湾时间29日凌晨2时）关闭，开票结果于稍后揭晓。

西班牙保守派前总理拉荷义（Mariano Rajoy）去年6 月在国会不信任投票未过关，由社会劳工党（PSOE）的桑杰士取而代之，并于今年2月宣布提早举行大选。

桑杰士在选前警告选民，切勿让芬兰两周前的选举结果重现，因为芬兰的民调原本预估极右派芬兰人党（Finns Party）得票率将排名第5，但这个民粹派政党却拿下第2高票，紧追左派的社会民主党（Social Democratic Party）。

鼓吹极端民族主义的民声党主张「捍卫西班牙民族到底」，民调预测这次选举得票将排在第5位，但分析家认为民声党可能表现更好，因为也许有许多「隐藏性」支持者会在民调人员访问时撒谎，不会说出他们支持民声党。

桑杰士本周警告，尽管民调显示机会不大，但西班牙在选后仍可能出现获民声党支持的右派政府。他说：「真的确实有此风险。」

民声党是由保守派人民党（PP）的前成员创立，采取强烈反对女性主义和非法移民的立场，而声势所以能够快速升高，主要因为主张强硬对付加泰隆尼亚自治区的分离主义分子。

加泰隆尼亚位于西班牙东北部，2017年曾爆发争取脱离西班牙独立运动，引爆西班牙数十年来最重大危机，也引发欧洲各国严重关切。

尽管加泰隆尼亚争独立未成，此事持续使西班牙政局笼罩阴影。加泰隆尼亚独派国会议员因不满领导人遭马德里当局起诉审判，拒绝支持桑杰士提出的2019年预算案，迫使他必须宣布提早大选。

右派政党也批评领导少数政府的桑杰士，认为他不该和仍掌控加泰隆尼亚地区的独派势力谈判，指控他是卖国贼。

这是西班牙3年半内第3次举行大选，据料没有任何政党能够挑战赢得过半议席，西班牙政治版图四分五裂的局面看来将持续。

如果桑杰士果真如民调预测胜选而未能过半，他将须与极左派政党「我们可以」（Podemos）结盟，就如他10个月前所为，但也有可能与加泰隆尼亚独派政党等更小党派合作。

他可能宁可无须如此，因为右派政党已频频指控他执政以来与「西班牙的敌人」交好。

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