此内容发布于2019年4月28日 下午9:35

（法新社马德里28日电） 西班牙总理桑杰士所属政党今天在提前举行的大选胜出，但未取得单独执政所需的过半议席，极右派成功进军国会，让西班牙政治版图更形四分五裂。

大选结果代表西班牙恐得再度陷入不稳定时期，桑杰士（Pedro Sanchez）必须仰赖与政敌结盟，然而自加泰隆尼亚（Catalonia）2017年寻求独立失败以来，西班牙的政治环境充满敌意。

这场大选的一项重要发展是极端民族主义政党「民声党」（Vox）崛起，得票率10%左右，将取得众议院24 席。这是自独裁者佛朗哥（Francisco Franco）1975年过世、西班牙民主转型以来，首度有极右派政党进入国会。

桑杰士所属的西班牙社会劳工党（PSOE）得票率近29%，在众议院350席中赢得123席，未达绝对多数，但比2016年取得85席的表现好很多。

桑杰士今晚在马德里的西班牙社会劳工党总部阳台上宣布胜选。他告诉现场欢呼的支持群众：「社会劳工党赢了这场大选，大家的未来因此得胜，而过去已逝。」

最大输家是保守派人民党（Popular Party），仅获66席，远逊于上次大选的137席，当时人民党得以组成少数政府。

桑杰士可能寻求与极左政党「我们可以」（Podemos）和加泰隆尼亚独派政党等小党结盟，就如他过去10个月所为。桑杰士是去年6月在保守派总理拉荷义（Mariano Rajoy）因国会不信任投票下台后接任总理。

桑杰士也可能试图拉拢中间偏右的公民党（Ciudadanos）。公民党这次赢得57席。他们联手的话将形成绝对多数，但两党选民很可能不赞成这种举动。

51岁的社会劳工党支持者罗培兹（Esther Lopez）在总部表示：「我希望桑杰士不会与公民党达成协议。我要的是左翼政府。」

公民党党魁李维拉（Albert Rivera）选战期间曾批评桑杰士，说他试图与加泰隆尼亚独派政党谈判以缓和加泰隆尼亚独立危机。

选举有关当局表示，经过激烈选战，投票率高达75.76%，高于2016年的66.48%。

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