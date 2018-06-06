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此内容发布于2018年6月6日 下午10:05 最后更新 - 2018年6月6日 -22:05

（法新社马德里6日电） 西班牙新任总理桑杰士今天公布内阁名单，其中女性部长多达11位，男性部长则有6位，女阁员人数为现代史上最多。

46岁的社会劳工党党魁桑杰士（Pedro Sanchez）今天向西班牙国王菲利佩六世（Felipe VI）介绍他的新内阁成员。

桑杰士政府的经济团队将由女性领军，桑杰士曾表示，新政府主要优先要务是「尊重马德里对欧盟做出的削减赤字承诺」。

西班牙承诺在今年削减赤字至占国内生产毛额（GDP）2.2%，终于将低于欧盟设定的上限3%。

新经济部长卡尔维诺（Nadia Calvino）是欧盟执委会预算主任，拥有担任欧盟高级官员12年的经验。

另一名女性阁员孟蒂罗（Maria Jesus Montero）将出任预算部长，她曾在南部安达鲁西亚担任类似职位。

桑杰士打着维持稳定的旗帜，承诺将落实前保守派政府提出的预算计画。

前欧洲议会议长波瑞尔（Josep Borrell）则将出任西班牙外长。

桑杰士表示，他的行政团队「反映社会的精华」，社会由男女老少组成，且根植于欧盟。

但新政府也是少数政府，因为社会劳工党在国会总席次350席中，只占了84席。

新政府在治理西班牙时将面临难题，不但要仰赖极左派政党「我们可以」（Podemos），也要仰赖巴斯克和加泰隆尼亚民族主义派国会议员，这些议员支持桑杰士提出对前政府的不信任投票。

在新行政团队中，西班牙第一位太空人杜克（Pedro Duque）将出任科学部长，掌管科学、创新及大学事务。

此外，得奖作家伍尔达（Maxim Huerta）将出任文化部长。

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