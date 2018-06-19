下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月19日 上午6:20 最后更新 - 2018年6月19日 -06:20

（法新社马德里18日电） 西班牙新的社会主义政府决定将独裁者佛朗哥遗骸从马德里附近的一座巨大陵墓迁出，并将那里变成「和解」之地。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）18日晚于上任以来首次电视专访中说：「我们还没决定日期，但政府将会做这件事。」保守派前总理拉荷义（Mariano Rajoy）因不信任案下台，桑杰士2日宣誓就职。

他表示，国会去年通过一项不具拘束力动议，要求从马德里西北方约50公里的烈士谷（Valley of the Fallen）挖出佛朗哥（Francisco Franco）遗骸，将当地改为「法西斯主义受害者纪念馆」。

桑杰士进一步说：「西班牙不能容许分裂西班牙人的标志。这在那些曾遭受法西斯独裁危害国家，诸如德国或义大利是难以想像的事，在我们国家也应该是无法想像的事。」

社会劳工党发言人普恩特（Oscar Puente）今天稍早表示，这座陵墓应该转型成一个「为所有西班牙人提供和解、纪念之地，而不是为独裁专制道歉」。

西班牙1936-1939年内战结束后，佛朗哥铁腕统治西班牙，直到他1975年去世。他死后被葬在烈士谷一座教堂内。烈士谷是欧洲最大的巨大墓地之一。

佛朗哥政权于1941-1959年在瓜达拉马山（Sierra de Guadarrama）建造巨大墓地，超过3万名内战战殁者埋葬在此。佛朗哥反对民选的共和派政府引发内战，最后他率领的民族主义军队击败共和派人士。

烈士谷是佛朗哥用来纪念冲突中丧生的「所有烈士」，企图达成和解，但只有标记两座坟墓－佛朗哥和支持佛朗哥的右派政党长枪党（Falangist）创办人普里莫．德李维拉（Jose Antonio Primo de Rivera）。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line