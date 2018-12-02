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此内容发布于2018年12月2日 下午11:05 最后更新 - 2018年12月2日 -23:05

（法新社塞维雅2日电） 西班牙地方选举结果显示，极右派政党「民声党」（Vox）今天在安达鲁西亚议会选举异军突起，是独裁者佛朗哥（Francisco Franco ）1975年过世、国家民主化后，极右派首度入主议会。

根据93%开票结果，极右派小党「民声党」（Vox）囊括12席，让安达鲁西亚这个由社会劳工党（PSOE）把持36年的西班牙南部地区变天。

这个结果意味着，反非法移民、反加泰隆尼亚独立的民声党，表现比最乐观民调预测的5席还要好。

社会劳工党则写下史上最糟成绩，目前仅赢得33席。

而社会劳工党的潜在盟友「安达鲁西亚向前行」（Adelante Andalusia）只赢得17席，不足以让左翼政党取得多数地位。此外，保守派政党人民党（PP）赢26席，公民党（Ciudadanos）赢21席。

安达鲁西亚地方选举只是社会劳工党籍总理桑杰士（Pedro Sanchez）一系列考验的第一关。

安达鲁西亚的选举只是2019「超级选举年」的前哨战，届时将有市政、地方及欧洲议会选举，甚至可能提前举行国会大选，配合其他将在5月举行的选举。

各界现聚焦在民声党上，看他们能否以安达鲁西亚为跳板，在明年的选举再下一城。如果民声党成功在国会大选取得席次，将成为1982年来首个入主西班牙众议院的极右派政党。

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