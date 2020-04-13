此内容发布于2020年4月13日 上午8:20

（法新社马德里13日电） 西班牙感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的新增死亡案例重返下滑趋势，新增确诊也减至3周以来最少。该国营建与制造业员工今天重返工作岗位，沿途小心做好防疫。

西班牙是全球疫情最严重的国家之一，上周单日死亡人数连续3天减少，昨天重新回升，但今天再度下降。

过去24小时内，西班牙新增517人染疫不治，使得累计死亡案例来到1万7489例；新增确诊3477例，同样是3月20日以来的最低数字，累计确诊来到16万9496例。

尽管卫生官员说西班牙疫情已达顶峰，仍呼吁民众遵守3月14日实施的严格全国封城措施，以减缓病毒扩散。相关限制令又于3月30日进一步强化，所有非必要活动都遭禁止两周，锁定对象主要是营建业与制造业。

历经两周的「经济休眠期」后，这些限制措施已于今天解除。火车站出现警察和红十字会（Red Cross）志工，向返工民众发放口罩。

在首都马德里（Madrid）的阿托查（Atocha）车站，通勤者向员警领取口罩时都保持距离，避免靠得太近。

拿了两个口罩的护理师帕拉修斯（Brenda Palacios）说：「政府这么做很棒，因为你在店里不是找不到口罩，就是价格非常贵。…我有一个工作时的口罩，但我不能把它带回家，所以我把它留着工作用。」

近几周在西班牙很难取得口罩，一些通勤者说，发口罩让他们在上班途中变得自在许多。

白领职员克鲁塞斯（Jose Antonio Cruces）表示：「这么做好极了，因为很有必要，又帮到我们这些必须使用大众运输工具的人。…（在大众交通工具上）多数人没有口罩或手套。」（译者：杨昭彦/核稿：陈昱婷）

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