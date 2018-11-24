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此内容发布于2018年11月24日 上午6:50 最后更新 - 2018年11月24日 -06:50

（法新社布鲁塞尔24日电） 因直布罗陀未来地位否决权争议，西班牙扬言抵制意在通过英国脱欧协议的欧洲联盟（EU）峰会。英国首相梅伊今天前往布鲁塞尔，捍卫英国脱欧协议。

虽然外交人士说，英国脱欧协议已拍板，准备于明天交由欧盟领袖同意通过，但梅伊今天仍将与欧盟执委会主席荣科（Jean-Claude Juncker）及欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）举行最后一天的会谈。

在这17个月的痛苦脱欧进程中诸事不顺，西班牙总理桑杰士23日扬言，在就英国脱欧后与欧盟新关系的任何谈判中，若欧盟领袖不承认，西班牙对直布罗陀未来地位有否决权，他可能不会出席欧盟峰会。

人在古巴访问的桑杰士表示，西班牙必须获准与英国就直布罗陀展开直接协商，同时在英国与欧盟的任何协议中，对于直布罗陀与欧盟关系的任何变化，需取得西班牙的特别许可。

西班牙欧洲事务大臣阿古瑞阿诺（Luis Marco Aguiriano Nalda）表示，希望英国能以白纸黑字写下同意西班牙在脱欧协议谈判中有关直布罗陀的立场。

他在布鲁塞尔表示：「我们已要求英国当局必须在明天欧洲理事会前发布。」

至于在英国，来自英国首相官邸的消息指出，不知道阿古瑞阿诺所指的是甚么文件，并说：「我们代表整个大英国协，包括直布罗陀以及海外的领地。」

就法律而言，西班牙的反对并不会阻止脱欧协议，但足以使热衷于展现27个成员国是一体的欧盟领导人感到尴尬。

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