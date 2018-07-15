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此内容发布于2018年7月15日 下午10:35 最后更新 - 2018年7月15日 -22:35

（法新社乌拉圭蒙狄维欧15日电） 乌拉圭海军发言人表示，上周在阿根廷海域沉没的西班牙渔船上的25名生还者，今天分别乘坐两艘船抵达南美洲。这25人受困暴风雨猖獗的海域时，就是被这两艘船救起。

发言人艾契佛斯（Marcelo Etchevers）告诉法新社，16名生还者与一具已故船员遗体，搭乘挂有西班牙国旗的渔船法鲁寇（Farruco），抵达乌拉圭首都蒙狄维欧（Montevideo）。

其余9名来自沉没渔船多尼达（Dorneda）的生还者搭乘渔船猎犬一号（Beagle I），抵达巴塔哥尼亚高地（Patagonia）的马德林港（Puerto Madryn）。

艾契佛斯说，已故的秘鲁籍船员尸体已被送至太平间，还有一名秘鲁籍船员仍下落不明。

西班牙与秘鲁领事在蒙狄维欧的码头迎接渔船法鲁寇。这艘渔船因天气不佳受到耽误。

艾契佛斯说，当地的检察官将对生还者收集证词。

渔船多尼达6日自蒙狄维欧出航，船上有27名船员，大多为西班牙人及秘鲁人，以及少数摩洛哥人和印尼人。

渔船多尼达在阿根廷巴塔哥尼亚高地的科莫多洛里瓦达维亚（Comodoro Rivadavia）约552公里外汹涌的浪潮中沉船。

大部分船员因乘坐救生筏及救生船得以逃过一劫。（实习编译：赵韵涵/核稿：陈昱婷）

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