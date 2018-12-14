西班牙跨性别佳丽 为环球小姐后冠杠上川普

（法新社曼谷14日电） 环球小姐选美决赛17日将在曼谷登场。代表西班牙的安洁拉（Angela Ponce）是这项国际性选美比赛举办66年以来第一位跨性别参赛者，为此她已和主办单位前老板川普杠上。

总部位于纽约的环球小姐选美组织（Miss Universe Organization）2012年才取消参赛者须为「天生」生理女性的规定。不过，虽然选美比赛已变得较性别友善，跨性别人士至今仍常被边缘化和被误解，自杀率也偏高。

一份自白宫流出的报告显示，美国总统川普（Donald Trump）的执政团队正考虑提案修改法律，将定义性别的标准限缩至个人出生时的生理特徵，并限制跨性别人士从军的权利。

象徵选美比赛包容多元和性别友善价值的安洁拉为捍卫这些价值不畏对川普呛声。

27岁的她向法新社记者表示：「我总是说，光是有阴道还不足以让我成为女人。我在出生前就是个女人了，因为我的认同在这儿。」她说「在这儿」时，手指着自己的头。

安洁拉也提到，多数人惯于以偏见和对性别的狭隘认识，为跨性别人士作分类。

她说：「外人总是告诉我，我可以或不能做什么；他们还定义我是或不是什么样的人。」「恕我不能接受这些。女性身分是认同问题。无论你的肤色是白或黑，你有的是阴道…或者阴茎。」

安洁拉在西班牙和一个基金会合作，协助孩童面对跨性别认同遭致的社会排挤。

当记者问她，该如何解释她的高人气，安洁拉直白回应：「谁不曾因偏见受苦？谁不曾遭遇霸凌？」（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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