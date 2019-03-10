此内容发布于2019年3月10日 上午4:05

（法新社达兰萨拉10日电） 今天是1959年西藏抗暴运动60周年，来自世界各地的支持者聚集西藏流亡政府所在地、印度北部山区的达兰萨拉，摇着被中国政府禁止的西藏「雪狮旗」举行纪念活动。

现年83岁、建立西藏流亡政府的第14世达赖喇嘛并未出席，在场的有流亡政府其他高阶代表，以及据称来自10国的国会议员和其他外国重要人士。

活动在达兰萨拉（Dharamsala）的寺庙周边举行。一开始，众人先静默一分钟，对当年死于中国人民解放军镇压行动的数万藏人表示哀悼。接着是表演者着传统服饰舞蹈并吟唱西藏歌谣，此外还有诵经、祈祷仪式。

一些在场人士脸上涂有「自由西藏」字样，搭配北京当局视为「分离主义」象徵的「雪狮旗」用色和旗上醒目的金色太阳图案。

1950年，北京当局宣告将「和平解放西藏」，随后派军进攻，当年仅15岁的第14世达赖喇嘛被迫提前亲政，至今仍为藏人精神领袖。1951年，在北京和西藏签订所谓的十七条「和平协议」后，北京将西藏纳入控制。

1959年3月10日，达赖喇嘛基于各种原因必须在没有保镳护卫的情况下出席解放军的活动，数千名西藏民众因担心他被诱捕或诱杀，起而阻止他前往，另外还有数千群众聚集拉萨抗议，要求中国党政军机关撤离，结果是西藏僧俗界遭强力镇压。

第14世达赖喇嘛目前在国际间积极争取支持的是西藏实质自治。他在1989年获颁诺贝尔和平奖。

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