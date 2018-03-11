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此内容发布于2018年3月12日 上午12:20 最后更新 - 2018年3月12日 -00:20

（法新社巴塞隆纳11日电） 数以万计人民今天走上巴塞隆纳街头，尽管法律上障碍重重，仍要求让加泰隆尼亚成立新政府，自西班牙独立。

警方表示，致力推动独立的民间团体加泰隆尼亚国民会议（ANC）举办「现在就共和」（Republic Now）游行，吸引约4万5000人参与。

分离主义派去年12月21日在提前举行的加泰隆尼亚议会大选中赢得135席绝对多数，但至今依然未能组成新政府。

加泰隆尼亚两大分离派上周提议，就成立「加泰隆尼亚共和国」再次举行公投。

全力为加泰隆尼亚党（Together for Catalonia）与左派共和党（ERC）达成的这项协议，仍需极左分离主义派「人民团结候选人党」（CUP）批准。全力为加泰隆尼亚党由遭革职且自我流放的加泰隆尼亚自治区主席普伊格蒙特（Charles Puigdemont）领导。

加泰隆尼亚去年10月举行独立公投，但没有获得马德里当局承认，接着西班牙总理拉荷义（Mariano Rajoy）在同月解散加泰隆尼亚议会，这个750万人口的地区就由马德里政府直接统治。（译者：周莉芳/核稿：郑诗韵）

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