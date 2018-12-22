要求筑墙导致政府停摆 川普警告：协商会很漫长

此内容发布于2018年12月22日 下午10:35

（法新社华盛顿22日电） 美国联邦政府多个部门昨天午夜正式进入关门状态，因总统川普要求把规模50亿美元的美墨边界筑墙经费纳入法案，民主党国会议员却坚决反对，川普说停摆协商可能「会很漫长」。

川普今天早上在推特表示：「我在白宫努力工作。」共和党籍的他说：「我们正和民主党协商亟需的边境安全（帮派、毒品、人口贩卖等诸多事项），但是这可能会很漫长。」

联邦参院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）在议场表示：「参院下次『形式议事期』（pro forma session）从24日周一开始，下次会议则预定在12月27日召开。」

联邦参院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）则炮轰川普，怪他导致政府停摆：「川普总统，如果你想让政府运作，就不要那道墙，就这么简单明了。」

美国重要安全机构大多仍持续运作，但80万名联邦政府员工将受影响，眼看耶诞节即将到来，许多人将被迫放无薪假，核心工作者则得做白工。

川普所属的共和党仍掌控国会两院，到了明年一月，众议院将改由民主党把持。

美国有3/4政府机构的资金到2019年9月底都无虞，包括军队和卫生及公共服务部（HHS）；然而，剩余1/4 的单位今起无以为继。

美国国家航空暨太空总署（NASA）多数职员得回家吃自己，而商务部、国土安全部（DHS）、司法部、农业部及国务院员工也都将受到影响。

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