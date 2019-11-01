此内容发布于2019年11月1日 上午6:05

（法新社华盛顿31日电） 一个关注公民自由的组织声称，美国政府不当隐瞒数百万美国人民脸部辨识资料的相关用途资讯，今天对美国联邦调查局（FBI）及其他联邦政府机关提告。

法新社报导，美国民权联盟（American Civil Liberties Union）成员克劳克福（Kade Crockford）发表声明说，「由于美国联邦调查局保密，外界对这个机关如何使用脸部辨识技术来加强监视活动，所知有限」。

他说：「公众有权知道执法机关何时、何地以及如何使用脸部辨识技术；同时如果有防护措施，那么有哪些能保护我们的权利。」

美国民权联盟提出的诉讼点名美国联邦调查局、司法部及缉毒局，内容提到这些机关「未能提出任何回应文件」以遵守资讯自由法的规定。

活跃人士认为，美国联邦调查局现正搜集大众的脸部、瞳孔、走路习惯和语音等生物资料，且拥有一座至少保有6亿4000万张美国成人肖像的资料库。

克劳克福说：「脸部及其他生物监控技术可以前所未有的规模进行难以察觉、持续且不令人起疑的监控行动。」

他并说：「这种反乌托邦式的监控技术有根本改变我们的自由社会之虞，使我们如同嫌犯般地遭到政府全天候追踪及监视。」

这起在麻萨诸塞州（Massachusetts）提起的诉讼案要求美国政府透露，手上有哪些资料同时哪些人可以接触这些资料。（译者：曾依璇/核稿：张佑之）

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