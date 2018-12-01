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此内容发布于2018年12月1日 上午6:50 最后更新 - 2018年12月1日 -06:50

（法新社华盛顿1日电） 美国第41位总统老布希辞世，享寿94岁。他在任内见证苏联瓦解冷战终结，主导「沙漠风暴」行动击退伊拉克，声望如日中天，却因经济衰退违背不加税的承诺连任失利，徒留遗憾。

老布希（George H. W. Bush）在外交政策上是务实主义者，1989年经历动荡但大体上算是和平落幕的苏联解体，并于2年后筹组规模史无前例的联军，击溃伊拉克强人海珊（Saddam Hussein）。

而老布希偏好于稳定及国际共识的政治立场，的确不同于挑衅叫嚣的当今白宫主人川普。老布希与川普同为共和党人，但老布希2016年总统大选并未投票支持川普。

不过，曾于第二次世界大战获颁勋章的海军飞行员、也曾任中央情报局（CIA）局长的老布希总统，却遭逢竞选连任的挫败。他在1992年总统选举因经济疲弱之故败给当时民主党的政坛新星柯林顿（Bill Clinton），只做了一任总统就下台。

老布希主政期间美国经济疲软，并就预算案与竞争对手民主党人角力期间，惹怒共和党的同僚，因他违背了曾说的誓言：「请读我的唇：不加税」。

但他仍是受人敬重的贵族血统政治王朝大家长，儿子小布希（George W. Bush）在白宫主政8年，另一个儿子杰布．布希（Jeb Bush）曾担任佛罗里达州州长。

小布希于父亲过世后发表声明，称赞其父老布希是「品格高尚，而且是儿女企求的最棒父亲」。

他说：「布希家族深深感念曾是美国第41位总统的父亲，包括他的人生与他的爱心，同时感谢所有关心和为父亲祷告的人们，还有亲友及同胞们的哀悼。」

老布希是在他太太、备受尊敬的前第一夫人芭芭拉．布希（Barbara Bush）今年4月辞世数月后，走完人生旅程。芭芭拉是老布希口中「在这个世界上最挚爱的女人」，两人结缡73年。

在他辞世前，老布希是最长寿的美国总统。

美国前总统卡特（Jimmy Carter）晚数月出生，因此他可望改写老布希的纪录。

前总统欧巴马发表声明说：「美国失去了爱国者及谦卑公仆老布希总统，虽然我们今天心情沉重，但我们也充满了感激之情。」

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