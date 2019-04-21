此内容发布于2019年4月22日 上午1:05

（法新社洛杉矶21日电） 对华纳兄弟来说，「哭泣的女人」（The Curse of La Llorona）本周末除了捎来好消息，也带来坏消息：这部恐怖片站上北美票房龙头，但称霸的却是近年来整体票房最差的一个周末。

负责追踪票房的北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，隶属厉阴宅宇宙系列片之一的「哭泣的女人」，3天长周末有2650万美元进帐。

然而，整体1.12亿美元总票房成绩，是2005以来最凄惨的复活节周末表现。

排名第2的是华纳兄弟轻松英雄片「沙赞！」（Shazam!），在蝉联2周冠军后本周末有1730万美元收入。

迪士尼新片「奇迹的突破」（Breakthrough）捞进1110万美元，对以信仰为基础的电影来说，表现堪称稳健。

迪士尼的「惊奇队长」（Captain Marvel）排名第4，有910万美元表现，尽管上映第7周，仍出乎预料的较上个周末上升两个名次。

排名第5是环球出品的「飞回过去」（Little，暂译），进帐850万美元。

本周末排名第6到第10的电影依序为：「小飞象」（Dumbo），680万美元；「禁入坟场」（Pet Sematary），490万美元；「大冒险家」（Missing Link），440万美元；「我们」（Us），430万美元；「地狱怪客：血后的崛起」（Hellboy），390万美元。（译者：蔡佳敏/核稿：刘淑琴）

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