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此内容发布于2018年11月30日 下午4:35 最后更新 - 2018年11月30日 -16:35

（法新社洛杉矶30日电） 美国阿拉斯加州（Alaska）第一大城安克拉治今天发生规模7.0强震，导致建筑物剧烈摇晃，部分居民无电可用。当局一度发布海啸警报，不久解除。目前未传出有人在地震中重伤。

安克拉治（Anchorage）警政部门表示，强震对该市「基础设施造成重大破坏」，「多栋民宅和建筑物受损」，「许多道路和桥梁关闭」，民众「若无必要开车，请远离马路」。

白宫新闻秘书桑德斯（Sarah Sanders）表示，正在阿根廷参加20国集团（G20）高峰会的总统川普，已听取地震简报，并持续追踪灾情。

地震发生后，当局针对库克湾（Cook Inlet）和金奈半岛（Kenai Peninsula）发布海啸预警，但不久后解除。

美国联邦航空总署（FAA）表示，强震发生后，安克拉治国际机场（Anchorage International Airport）已暂停营运。

网路上的影片显示，通往机场的马路有巨大裂缝，一辆汽车受困。

安克拉治当地电视台KTVA发布影片显示，一间房间剧烈摇晃，灯光忽明忽灭，民众躲在桌下，不料天花板突然掉落。

安克拉治每日新闻（Anchorage Daily News）表示，地震造成报社受损，墙壁龟裂，天花板损坏。

阿拉斯加大学（University of Alaska）宣布今天停课，并透过推特（Twitter）呼吁：「所有非必要人员应返家。」

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