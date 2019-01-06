规范科技巨头加强保护隐私 美新国会着眼立法

此内容发布于2019年1月6日 上午1:05

（法新社华盛顿6日电） 美国新国会上任后，预料将针对大科技公司推动新法，更严加执行隐私和资料保护。

法新社报导，脸书（Facebook）和其他线上平台接连爆出个资外泄丑闻，促使越来越多国会议员呼吁采取行动，遏止私人信息被滥用，并让消费者更能掌握。

值得注意的是，欧洲联盟个资保护相关法规去年生效后，美国许多科技公司都保证愿意接受新法规，在国内树立统一标准，尽管他们未透露细节。

联邦法规可预先制止加州实施依欧盟通用资料保护规则（General Data Protection Regulation, GDPR）为蓝本的立法。

创投公司Loup Ventures的柯林顿（Doug Clinton）近日在部落格发文写道，「不论大咖或小型科技公司喜不喜欢，2019将是立法的一年」。

柯林顿也指出，他期盼美国能将欧盟通用资料保护规则中的「几项要点」列入考虑，包含使用个资同意权、权限、可携性和删除权。

参议员夏茨（Brian Schatz）和其他14位民主党同僚，支持一项要求线上公司保护个资，并停止不正当使用资料的法案。

夏茨上个月发布声明说：「人们希望他们提供给网站或App的个资受到保护，更不会被用来对自己不利。」

「就如同医生和律师应该保护，并负责任地使用握有的个资，线上公司也应当被要求这么做。」

华府数位权倡议团体民主科技中心（Center for Democracy & Technology）则和产业界及维权团体商议，在去年12月提出另一项议案。

这个议案涵盖消费者使用和更改线上公司取得个资的权益、资料携取（data portability），以及限制第三方取得资料的权限。

重要的是，这将限缩公司能取得和他们提供服务相关的资料。

民主科技中心资料与隐私部门负责人李察逊（Michelle Richardson）说：「许多App会存取你的所在位置，纵使这和他们提供的服务毫无关系。我们想从根本改变公司搜集和使用资讯的方式。」

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