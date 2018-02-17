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此内容发布于2018年2月17日 下午4:35 最后更新 - 2018年2月17日 -16:35

（法新社墨西哥市17日电） 墨西哥内政部长与瓦哈卡州州长昨晚搭乘军用直升机巡视地震灾区时，直升机失事坠地，造成地面上至少13人丧命，另有15人受伤，但直升机上两位高官未受伤。

模模7.2强震昨天傍晚侵袭墨西哥，内政部长纳瓦瑞提（Alfonso Navarrete）和瓦哈卡州（Oaxaca）州长穆拉（Alejandro Murat）搭军用直升机前往震央视察途中紧急迫降，那架UH-60黑鹰直升机坠地，撞上一辆厢型车。

这起强震本身造成许多建筑物受损，但未传出人员伤亡消息。

墨西哥总统潘尼亚尼托（Enrique Pena Nieto）发推文表示，内政部长和州长都未受伤，「但很不幸，地面上有多人丧生和其他人受伤。」

瓦哈卡州检方今天发表声明说，有5名女子、4名男子和3名小孩丧生，另一名受害人于送医途中不治。声明又说，另有15人受伤。

纳瓦瑞提告诉特莱维萨电视台（Televisa TV），直升机驾驶于准备降落时，直升机在地面上方约40公尺处失控。他又说，直升机上部分乘客受伤。

那架军用直升机在距离震央约37公里的西南部城镇皮诺特帕德唐路易斯（Pinotepa de Don Luis）失事坠地。

内政部表示，邻近城镇圣地牙哥贾米特派克（Santiago Jamiltepec）约50栋房舍受损，镇公所和教堂也受损，但无人因地震罹难。瓦哈卡州当局已设立收容所收容灾民，并动员约6000名军警协助应变。

这起规模7.2强震于16日下午5时39分（格林威治时间23时39分）发生，震源深度24.7公里。强震也造成首都墨西哥市等地约100万户住宅和商家停电。

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