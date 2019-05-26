此内容发布于2019年5月26日 上午8:05

（法新社伦敦26日电） 英国首相梅伊宣布6月7日将下台后，保守党内争取接替她的人选爆炸，环境大臣戈夫今天也加入行列，他们对于要如何领导已为脱离欧洲联盟问题陷于分裂的英国脱欧看法各有不同。

英国2016年公投通过脱欧后，时任司法大臣的戈夫（Michael Gove）也曾出马争取党魁职位，结果与原本是他盟友的当时外相强生（Boris Johnson）双双落马。强生这次也再度角逐党魁宝座，目前声势最获看好。

梅伊（Theresa May）24日宣布决定下台，这大大增加了英国10月31日无协议脱欧的可能性。这个期限是欧盟领袖所定。

目前表态争取要取代梅伊的8个人选都表示，他们将力争再谈判修改梅伊去年与欧盟达成的脱欧协议，但如遭拒绝，会准备好进行无协议脱欧。

欧盟已表明，并未准备要再重新谈判脱欧协议。

无协议脱欧将在国会遭强烈反对，甚至有些执政保守党国会议员也会反对，这些议员支持英国留在欧盟。

财政大臣韩蒙德（Philip Hammond）今天警告，为了阻止无协议脱欧，他甚至准备采取激烈反对行动，在未来的表决让保守党政府垮台。

他接受英国广播公司（BBC）的「安德鲁马尔秀」（Andrew Marr Show）访问时说，这是因为无协议脱欧将「在经济和财政上对国家造成非常重大冲击」。

强生24日在瑞士表示：「我们将在10月31日脱离欧盟，不论有无协议。」

也将参与角逐党魁职位的前脱欧大臣拉布（Dominic Raab）和前就业大臣麦克维（Esther McVey）都表达类似立场。

拉布与外相韩特（Jeremy Hunt）都在今天透过报纸表达参选意愿，戈夫随后跟进，他承诺将致力促成保守党团结。

也将参选的还有保守党前下议院领袖李德森（Andrea Leadsom）、卫生大臣韩考克（Matt Hancock）和国际开发大臣史都华（Rory Stewart）。

李德森23日辞职迫使梅伊宣布下台。韩考克则承诺会对脱欧采取比较温和的态度，他被视为可能出线的黑马之一。史都华同样希望能寻求建立共识，提供强生之外的选择。

保守党国会议员将自10日起展开筛选，将党魁之争的人选减至最后两人，然后在7月由约10万党员票选出新党魁，接替梅伊。

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