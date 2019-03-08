此内容发布于2019年3月8日 上午3:35

（法新社华盛顿8日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）创纪录，首度拍摄到2架超音速飞机震波交互作用的照片。NASA正在研发不会发出巨大音爆的超音速飞机，这项成果来自他们的实验。

当飞机飞行速度超过音速，也就是海平面速度每小时约1225公里，飞机对周围空气施加的压力产生的震波汇合时，便会制造震耳欲聋的音爆。

NASA表示，在加州的NASA阿姆斯壮飞行研究中心（Armstrong Flight Research Center），「摇滚明星般」的飞行员以巧妙技术驾驶2架超音速T-38喷射机，让它们在一架飞机下方相距仅9公尺飞行，由飞机上安装的先进高速摄影机等待拍摄画面。

2架超音速飞机约在3万英�崭呖障嗷幔�摄影机也拍摄到它们震波交会的迷人影像。

NASA合作的工程公司航太运算公司（AerospaceComputing Inc）的人员史密斯（Neal Smith）在NASA官网发文指出，由于其中1架喷射机紧跟在另1架后面飞行，「震波形成的方式不同」。

史密斯表示：「这份资料的确将有助于我们进一步了解，这些震波如何交互作用。」

音爆可构成重大困扰，不只令地面上的人受到惊吓，也可造成实质损害，例如窗户破碎。因此包括美国在内，有些地区对超音速飞机横越地面飞行设下严格限制。

NASA还说，能捕捉到这样精细的震波画面，对于NASA的X-59实验性超音速飞机开发计画「至关重要」。NASA希望能让X-59只会产生低沉的隆隆声，而不会产生音爆。

若NASA研发成功，这样的突破可能促使飞航限制松绑，并使得商业超音速飞机可能自2003年协和式飞机（Concorde）退役后首度重返。

法国和英国合作的协和式飞机当时正是因音爆问题，遭部分国家和城市禁止飞越领空。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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