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此内容发布于2018年6月13日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月13日 -01:35

（法新社雅典12日电） 马其顿与希腊今天化解一场持续近30年的纠纷，同意称马其顿为北马其顿共和国，史高比耶当局盛赞这是「历史性办法」，解决了阻碍马其顿加入欧洲联盟与北大西洋公约组织的争议。

马其顿总理柴伊夫（Zoran Zaev）表示，经过多个月的密集外交折冲，双方同意重新命名这个前南斯拉夫共和国。

柴伊夫在首都史高比耶（Skopje）告诉记者：「我们达成了协议，经过25年，我们达成历史性解决办法。我们达成的共识包括全面使用北马其顿共和国。」

希腊长期以来都反对北方邻国自称马其顿，因为希腊也有个同名的北部省分。

希腊总理齐普拉斯透过电视发表评论，宣布这项协议是「一大外交胜利与一大历史性机会」，让此区得以建立友好、合作与共同发展的关系。

马其顿希望，解决国名纷争后能有助于排除障碍，以加入欧洲联盟（EU）与北大西洋公约组织（NATO）。

不过，这项协议仍需经过马其顿国会批准与公投通过，还有希腊国会核准。

齐普拉斯坚称，马其顿政府需要争取国会批准，否则「北约邀请将取消，与欧盟之间谈判不会有进展」。

欧洲理事会（European Council）主席图斯克（Donald Tusk）在推特表示支持这项协议，写道：「谢谢你们把不可能化为可能，祝一切顺利。」

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