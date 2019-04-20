此内容发布于2019年4月21日 上午12:50

（法新社基辅21日电） 乌克兰今天举行总统大选决选，在当局与获俄罗斯撑腰的乌东分离主义分子陷入战争之际，政坛新手、喜剧演员泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）可望登上总统大位。

最新民调显示，现任总统波洛申科（Petro Poroshenko）将在第2轮决选惨败。民调公司Rating调查显示，泽伦斯基将囊括73%选票，波洛申科仅获得27%。

乌克兰将于台北时间下午一时开始投票，出口民调可望于22日凌晨一时有结果，而初步计票结果料将在那之后数小时出炉。

乌克兰在20年里有两位受欢迎的政坛新星崛起，泽伦斯基一旦胜选，将为乌克兰开启历史新页。截至目前，政府军已与东部分离主义分子交战5年。

乌克兰倚赖俄罗斯能源供应和国际援助，新任总统须与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）及国际货币基金（IMF）打交道。

53岁的现任总统波洛申科向来称泽伦斯基是政治新手，不宜担任战争时期的领导人。

乌克兰百姓因贫穷、政治贪腐而挫折，也为战争夺走约1万3000条人命而悲伤，而这位优秀演员触动了百姓的心。

泽伦斯基的支持者、29岁的李克霍塔（Yuliya Lykhota）表示：「人民希望有个单纯的人，能更了解我们，也能解开国家现行机制枷锁。」

他说：「能激励人心非常重要。」

但也有人质疑泽伦斯基是否有能力承担重任。62岁民众费多伦茨（Sergiy Fedorets）说: 「我不相信他当选后能存活多久。他在国会没有抬轿者，他会被生吞活剥。」（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

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