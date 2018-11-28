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此内容发布于2018年11月28日 上午7:35 最后更新 - 2018年11月28日 -07:35

（法新社仰光28日电） 警方今天表示，共有93名洛兴雅穆斯林乘船前往马来西亚途中遭到扣押，被迫返回缅甸若开邦（Rakhine）。相关事件令人忧心，跨海逃亡潮可能再起。

随着雨季更利于航行，即便依然凶险，过去两周以来，已有3艘载有逃亡洛兴雅人（Rohingya）的船只遭到扣押，人员陆续送回若开邦。

第3艘船只上的所有人正被送回若开邦中部实兑（Sittwe）首府四周难民营的途中。若开邦自2012年爆发不同群体之间的暴力事件以来，超过12万名洛兴雅人遭限制在此。

当地媒体照片显示，这群人在酷热阳光下蜷缩在甲板上，这般景象让人想到2015年跨海逃亡潮，当时由于官方关闭走私路线，无数洛兴雅人在安达曼海（Andaman Sea）遭人蛇集团丢包。

缅甸警官敏温少校（Min Lwin，音译）告诉记者，他们准备偷渡到马来西亚，但25日晚上在南部土瓦镇（Dawei）外海被海军拦下。

他说：「他们昨天晚上全都被一艘海军船只送回实兑。」他并说，这群2/3为18岁以下的人，明天或后天将返抵实兑。

和去年若开邦北部超过72万洛兴雅人流亡孟加拉相比，若开邦中部洛兴雅人的困境遭到忽略。

为了逃离残暴的军事镇压，若开邦北部难民越界逃到孟加拉。

人权监督团体「若开计画」（Arakan Project）创办人李瓦（Chris Lewa）表示，自10月中旬以来，大约有10艘船只载着数百人离开若开邦中部的难民营。

她说：「我担心的是孟加拉的情况。边防警卫不让洛兴雅人离开，倘若他们能离开的话，将有很多人会走。」（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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