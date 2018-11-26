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此内容发布于2018年11月27日 上午12:05 最后更新 - 2018年11月27日 -00:05

（法新社马德里26日电） 西班牙一名退休妇女今天在警方登门准备要她搬出去时，从马德里公寓5楼跳楼轻生。

警方发言人说，这名65岁妇女没有回应法警或警察敲门，之后就从公寓窗户一跃而下。

西班牙极左政党「我们可以」（Podemos）党魁伊格礼夏斯（Pablo Iglesias）表示，这名妇女叫艾莉西亚（Alicia），并指出今年有数以千计家庭遭受驱逐。

他承诺说，他的政党会继续力拚「拉低租金并保障住房权」。

据「国家报」（El Pais）报导，在租金上涨之际，今年第2季被赶出住所的人数上升6.1%。

报导说，这段期间约1万500个驱逐案例中，3/5以上是因为租金未缴。

房地产网站Idealista指出，今年第2季全国平均租金较去年增加15.6%。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）所属的社会劳工党政府先前承诺，将处理愈来愈多人被赶出住所的问题。1071127

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