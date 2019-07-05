此内容发布于2019年7月6日 上午1:20

（法新社伦敦5日电） 英国检方今天公布，8名波兰人口贩子从波兰诱拐400多名受害者到英国，因而被逮入狱，堪称是英国，甚至可能是欧洲「最大宗现代奴隶」贩运行动。

英国皇家检察署（Crown Prosecution Service）复杂案件部门（Complex Casework Unit）负责人保罗（Mark Paul）表示：「有88名受害者站出来作证，但调查显示，另外可能还有300多名受害者。」

「（人口贩子）假借承诺要给受害者更好的生活，在波兰街头拐骗弱势男女，然而无处可去的受害者只是被残忍地剥削，陷入绝望的依赖性循环。」

保罗指出：「这是英国乃至于欧洲，最大宗的现代奴隶诉讼案。」

8名人蛇集团成员今天结束3项审判后，被判处3至11年有期徒刑。

他们被判犯下人口贩卖、洗钱以及共谋迫使他人从事劳力等罪行。

警方长达3年的调查和后续审理落幕，报导限制也于今天解除，犯罪集团过去不断对波兰无家可归的人和吸毒成瘾者下手行骗因此被揭露。

法新社报导，法院证词和警方纪录显示，这些受害者每周只有10英镑（约新台币390元）工资，却要做像是包裹分类和采摘洋葱等艰苦的劳力工作。这项犯罪行动主要在英格兰中部的伯明罕（Birmingham）进行。

受害者不仅处在脏乱的环境，人口贩子为了确保无人脱逃，还对他们长期监控。

英国广播公司（BBC）报导，一名受害者说他无法获得水资源，不得不在运河里洗澡。

另名受害者在囚禁期间丧命，这群罪犯担心事迹败露，还拿走他的个人物品和身份证件掩盖事实。（译者：吴升鸿/核稿：陈昱婷）

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