此内容发布于2019年6月24日 上午5:50

（法新社雪梨24日电） 澳洲广播公司（ABC）今天上法院对警方提告，要求归还他们5日突袭公司办公室时没收的调查报导档案，并主张法院应对警方下达禁制令，以防档案被开启。

遭警方没收的争议档案内容为澳洲广播公司两年前的调查报导，涉及澳洲特种部队在阿富汗犯下的战争罪行。澳洲联邦警察（AFP）探员5日突袭广播公司雪梨总部，这项行动据称为针对政府内部吹哨者泄漏「阿富汗档案」所进行调查工作的一部分。

总经理安德森（Bruce Anderson）指出，澳洲广播公司也质疑警方搜索令的合宪性，因为它妨碍政治表意自由，且允许警方「增添、删除或更改」在公司电脑里搜索到与阿富汗调查报导有关的材料。

警方突袭澳洲广播公司办公室前一天，已先对一名坎培拉在地记者下手，将与他一年前所撰报导文章相关的档案和电脑设备没收。这篇文章涉及澳洲政府的秘密计画，内容为允许主要对外情报单位对国内居民进行情搜。

雇用这名记者的跨国媒体集团「新闻集团」（News Corp.）今天表示，也正准备对警方提告。

以上两起警方突袭行动在国内外引发许多抗议、批评，指控澳洲政府破坏言论自由。

总理莫里森（Scott Morrison）坚称，警方对澳洲广播公司和新闻集团的调查无涉政治，但确实有必要打击泄漏机密资料的行为。

澳洲广播公司和新闻集团今天与澳洲另一主要新闻媒体「第九娱乐公司」（Nine Entertainment）联手发起行动，要求政府通过法律，以保护记者和新闻自由。

有别于多数西方民主国家，澳洲宪法至今没有保护言论自由的条文，相关权利法案也付之阙如。

此外，澳洲的诽谤相关罪名也是全球数一数二严苛，法院即常下令禁止记者报导司法程序细节。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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