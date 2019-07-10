此内容发布于2019年7月10日 上午4:20

（法新社华盛顿9日电） 美国劳工部长阿科斯达10年前曾与被控性侵未成年少女的亿万金融家艾普斯坦达成秘密认罪协商，艾普斯坦6日再因性贩运指控被捕，民主党领袖今天要求阿科斯达下台，以示负责。

现年50岁的阿科斯达（R. Alexander Acosta）曾任佛罗里达州联邦检察官，当时这个检察署与艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的律师团队达成争议性的认罪协商。

纽约南区联邦检察官8日以性贩运未成年人和共谋性贩运未成年人2项罪名，起诉66岁的艾普斯坦。

艾普斯坦10年前也曾在佛州遭到类似起诉，但因与阿科斯达任职的检察署达成认罪协商，而逃过了严厉刑罚。

然而，在判刑出炉前，被害人对艾普斯坦与佛州检方达成认罪协商一事并不知情。根据认罪协商，艾普斯坦承认劝诱未成年少女卖淫，最后仅在监狱里待了13个月。

民主党国会领袖裴洛西（Nancy Pelosi）推文说：「阿科斯达必须下台。」

「作为联邦检察官，他瞒着勇敢的年轻受害者，与艾普斯坦达成了不合理的协议，不让受害者寻求司法正义。（川普总统）任命他担任内阁部长时，也知道这件事。#阿科斯达下台。」

参院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）也呼吁阿科斯达引咎辞职。

舒默说：「艾普斯坦多年前就该被关进牢里，可惜劳工部长阿科斯达让他取得一份对他有利的协议。」

他还说：「我们不能让做过这种事的人成为美国重要官员之一。」

美国总统川普今天力挺阿科斯达，但他说，他将了解阿科斯达担任佛州联邦检察官期间如何处理艾普斯坦的案件。

川普在白宫对记者说：「我能告诉你，这两年半来，他担任劳工部长表现杰出。他做得非常好。」但他也说，他对阿科斯达2008年与艾普斯坦达成的认罪协商引发争议感到遗憾。（译者：刘文瑜/核稿：张佑之）

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