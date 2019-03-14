此内容发布于2019年3月14日 上午1:50

（法新社纽约13日电） 指尖轻敲桌面，鸡皮疙瘩瞬间冒起；耳鬓轻语呢喃后，一阵酥麻感从脊柱直上头顶：这种让「颅内高潮」的所谓ASMR声响最近从网路深处跃上主流文化，结合嘻哈，成为人们放松工具。

所谓的「自发性知觉高潮反应」（ASMR）是让人一阵酥麻愉悦的听觉和感官现象，常被戏称为「颅内高潮」，在网路火红已有一段时间。包括对着麦克风呢喃细语、用长长的指甲敲打桌面、稀哩呼噜地吃面等等，网红放上YouTube的ASMR影片让观众看了颈后一阵酥麻，创造动辄数百万次的点阅率。

替美国音乐频道Fuse经营ASMR频道的哈蒙德（Bianca Hammonds）表示：「那个瞬间你寒毛直竖，感觉身体微微颤动，就像入禅那样。」

最近美式足球NFL冠军赛超级杯的啤酒广告就用了ASMR元素，演员柔伊克拉维兹（Zoe Kravitz）对着麦克风呢喃，指尖轻敲酒瓶，缓缓转动瓶身后倒出啤酒，「嘶~~」的声音传来。

ASMR跃上主流，嘻哈乐手功不可没。他们自制ASMR影片，甚至把这种技巧融入乐曲。

美国饶舌天后Cardi B最近替时尚杂志W拍摄片段，就轻声吐出：「我爱ASMR。」

「我老公觉得好奇怪，好诡异，为何我每天直到睡前都在观看ASMR。」

ASMR轻柔的特性也让它和「性感」沾上边，去年中国就查到有网民打着ASMR的幌子播映A片。

专家把ASMR比作马杀鸡或瑜伽，本身不性感，但可以非常具有挑逗意味。

2015年英国一份调查指出，只有5%受访者透过ASMR调情；2018年的研究则发现，ASMR不像「性」那样让人心跳加速，反而会降低心跳。

2010年左右网路渐渐出现拥护ASMR的粉丝，主要支持族群是青少年和20世代。

美国阿拉巴马州男子威廉斯（Cedrick Williams）2017年开始他在Youtube的ASMR频道，现在每个月靠这副业可赚进约100美元。他说：「我一直都知道我喜欢人家在耳边细语，我只是不知道该怎么形容。」

「我刚开始做的时候，根本没人知道这是什么。」

「现在大家都在做，爆多的。」

他的影片偏好低语呢喃的饶舌歌，「透过嘻哈，声音可以变得非常不一样，所以如果可以掌握细语的方式，就能呈现非常好的ASMR」。

美国维吉尼亚州雪兰多大学（Shenandoah University）的ASMR研究者李察（Craig Richard）也说，现在ASMR反客为主，「嘻哈融入ASMR的趋势非常明显」。

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