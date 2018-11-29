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此内容发布于2018年11月29日 上午3:50 最后更新 - 2018年11月29日 -03:50

（法新社布宜诺斯艾利斯29日电） 美国总统川普今天启程前往阿根廷参加20国集团（G20）峰会，将和中国领导人习近平会谈。分析家表示，美中顶多同意就贸易争端暂时休兵，让两位领导人得以回国吹嘘。

G20峰会即将于11月30日到12月1日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯登场，国际货币基金（IMF）等机构相继发出渐趋严厉的警告，呼吁外界关注美中贸易战可能对世界经济造成的危害。

G20于2008年11月举行第一次峰会，这20个涵盖全球85%经济产出的成员国当年携手缓解全球金融危机。

10年之后，随着高喊「美国优先」口号的川普破坏国际贸易的共识基础，巴西、义大利及墨西哥等其他成员国转而支持民粹领导人，G20昔日的团结已不复见。

川普对大量中国输美商品徵收关税，甚至扬言明年1月加码，全球市场因此出现动荡。

如今G20高峰会将至，届时他将力促习近平开放市场，和美国公平竞争，及保护外国公司的智慧财产权，以避免美国进一步提高关税。

美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）昨天痛批北京当局，未能「有意义改革」自身的侵略性贸易政策，还扬言将对中国汽车加徵关税。

但现存的经济发展模式使中国跻身全球第二大经济体，习近平可以推动多大幅度的变革呢？他昨天矢言将强化对智慧财产权的保护。但在中国的外国公司抱怨，已听多这种内容空洞的承诺。

除了美中贸易战以外，俄罗斯与乌克兰在黑海水域的冲突事件也使G20峰会蒙上阴影。

俄罗斯安全部队25日登上并扣留3艘乌克兰海军舰艇后，外界怀疑川普是否将取消原定与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）在峰会场边会面的计画。

川普表示这起事件让他感到「极为忧心」，并扬言取消两人会面的行程。蒲亭则为扣留乌克兰舰艇辩护，克里姆林宫表示，两人将按原定计画会晤。

此外，尽管川普2016年竞选总统时曾炮轰北美自由贸易协定（NAFTA），美国、加拿大和墨西哥料将于30日签署修订版本。

其他国家也忧心川普是否真将对外国汽车徵收关税，尤其是欧洲及日本车。国际货币基金在G20峰会前发布报告警告，若美国徵收汽车关税，全球经济成长恐将减少0.75%。

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