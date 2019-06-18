此内容发布于2019年6月19日 上午1:05

（法新社奥兰多18日电） 在震耳欲聋的欢呼声中，美国总统川普今天正式宣布竞选连任，表示要让美国继续伟大。

川普一如以往地挑起民族主义情感、对非法移民的恐惧，并矢言为蓝领劳工奋斗，让人彷佛来到了2016年推他登上大位的造势场子。

川普在佛罗里达州奥兰多的会场痛批民主党对手是激进左派，在「恨意」驱使下，意图「让国家四分五裂」；他对大约2万名欢声雷动的支持者允诺，明年会「撼动投票所」：「我们曾经做到，我们会再次做到。」

「这就是为什么，今晚我要站在你们面前，正式展开竞选连任美国总统之战。」

川普近80分钟的演说充斥招牌的自吹自擂和夸大其词，忙着吹捧经济成长，也重提要在墨西哥边界兴建围墙。

他多次鼓动群众，要他们对在现场报导的「假新闻」（记者）喝倒彩；接着他还把矛头转向民主党人，说他们「已经变得比我国现代史上任何时候都还激进、危险、神经错乱」。

「他们想毁了你们，毁了我们国家。」

他没多谈关于未来的新想法或计画，但提到会视导癌症与爱滋治疗工作，并为送太空人上火星铺路。

尽管初期民调不佳，显示这场仗不好打，川普仍在右翼死忠选民的支持下，投入了2020年连任之战。

他今天的演说字字切中白人劳工和中产阶级选民不满及恐惧的心声。2016年川普以素人之姿参选，就是靠这个族群支持，才能意外击败政坛老将希拉蕊．柯林顿，直取白宫。

他告诉满场支持群众，过去他们一同形塑了「伟大的政治运动」，「震慑了既破碎且腐败的政治当权派」。

「我们要继续让美国再次伟大。」

「喔，我们会让美国一直这么伟大。」

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