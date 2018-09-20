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此内容发布于2018年9月20日 上午5:05 最后更新 - 2018年9月20日 -05:05

（法新社墨西哥瓜达拉哈拉20日电） 墨西哥哈里斯科州首府瓜达拉哈拉（Guadalajara）因太平间空间不足，一辆联结车载运273具遗体漫无目的流浪，车上传出阵阵恶臭。州政府为此开除一名检察官。

哈里斯科州（Jalisco）州长桑多华（Aristoteles Sandoval）开除检察官桑杰士（Raul Sanchez）时表示：「我不愿容忍这类失误，这造成舆论震惊与恐惧。」

由于发生这起可悲的戏剧性事件，该州首席验尸官本周稍早已被开除。

瓜达拉哈拉是墨西哥第2大城。由于当地太平间已全满，前述273具遗体就存放在有冷冻设备的联结车上。

官员原本表示车上只有157具遗体，不过昨天将数目上修到273具。

这辆联结车一度停在该市郊区一处弱势社区的仓库，长达两周。直到居民抱怨恶臭及被引来的苍蝇，当局才将联结车移到另一个远离市中心的贫穷社区空停车场。

第2处社区的居民15日发动抗议，于是官员将联结车转移到市中心一处检方贮存设施，停放至今。

媒体昨天播出的画面显示，联结车打开后，可以看到一排排装在黑色尸袋中的遗体，一名穿着白色橡胶靴的男子踩在尸袋上行走。

官员表示，那些是暴力犯罪受害人的遗体，根据墨西哥法律规定，不能予以火化。

当局表示，目前正设法寻找较长期的解决对策。

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