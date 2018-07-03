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此内容发布于2018年7月3日 上午8:20 最后更新 - 2018年7月3日 -08:20

（法新社法国史特拉斯堡3日电） 欧洲议会（European Parliament）今天召开全席会议时，约12名议员打断会议，以声援奉命立即重返工作岗位的罢工口译员。

在法国史特拉斯堡（Strasbourg）召开的这场全席会议开始数分钟后，少数议员前往系统控制室，并切断电力，造成翻译中断，全席会议耽搁约30分钟。

欧洲议会议长塔加尼（Antonio Tajani）向保加利亚总理巴里索夫（Boyko Borisov）致歉，将这起骚动归咎于一群「行为彷佛是职业工会人士」的议员。

欧洲议会口议员为争取改善工作条件，已持续罢工数周；不过若有重要会议或全席会议，他们会自动接受徵召。

曾是职业工会人士的法国社会党（Parti Socialiste）欧洲议会议员马丁（Edouard Martin）在个人推特（Twitter）帐号发布的短片中表示：「我们在此声援口译员，我们已设法封锁麦克风，让口译员想传递的讯息终于得以被听见。」

发动罢工的口译员工会一名消息人士表示：「我们事前不知情，和其他人一样惊讶，但我们很高兴看到发生的状况。」

欧洲议会拥有全球最庞大的口译部门，召开全席会议时会提供欧洲联盟（EU）24种官方语言的翻译。

口译员提出多项工作条件要求，包括不应要求他们在口译室一天工作超过7.5小时，不过欧洲议会管理阶层希望能将口译员的工时从7小时延长为8小时。（译者：陈宜君/核稿：刘学源）

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