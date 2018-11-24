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此内容发布于2018年11月24日 下午7:20 最后更新 - 2018年11月24日 -19:20

（法新社杜拜24日电） 沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman），在异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）命案后首次外访，明天将前往第2站巴林。

王储这趟22日展开的海外行，首站赴阿拉伯联合大公国首都阿布达比。巴林新闻社（BNA）今天报导，王储第2站将与巴林国王哈麦德（King Hamad）举行会谈。

巴林新闻社引述王室声明说，沙国王储及巴林国王将讨论「区域性、阿拉伯国家与国际间最新发展」，还将讨论「结合两兄弟国与人民的友好和历史情谊」。

「华盛顿邮报」专栏作家哈绍吉10月2日在沙乌地驻土耳其伊斯坦堡领事馆遭杀害后，国际间批评声浪不断，让沙国深陷危机。

沙国于命案两周后称哈绍吉是在领事馆内一场「自作主张的行动」中遭杀害；但美国中央情报局（CIA）外流美媒的分析则将罪魁祸首指向沙国王储。

根据沙乌地新闻社（SPA），沙国王储是在父亲沙尔曼国王（King Salman）要求下展开这趟海外行程，拜访「兄弟般的」阿拉伯国家。

沙国王储据报将于27日拜访突国首都突尼斯（Tunis），并出席下周在阿根廷举行的20国集团（G20）峰会。

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