记者自焚掀示威潮 突尼西亚爆警民冲突

此内容发布于2018年12月26日 上午2:20

（法新社卡塞林25日电） 突尼西亚安全部队今天在西部城市卡塞林（Kasserine）向示威者施放催泪瓦斯，这场示威活动因当地一名记者苦于低劣生活条件，引火自焚后而爆发。

32岁的记者卓奇（Abdel Razaq Zorgi）昨晚自焚身亡，他的死入夜后在卡塞林市掀起示威与警民冲突，数十人焚烧轮胎并阻挡主要街道，促使警方喷射催泪瓦斯对付。

内政部发言人札克（Sofiane al-Zaq）表示，6名安全部队人员因此受伤，9名示威者遭逮捕。

经过早上短暂的平静后，示威者在卓奇葬礼举行过后的午间，再次回到卡塞林街道上。

法新社特派员说，他们在省长办公室外与警察爆发冲突。警方再次向示威者发射催泪瓦斯，以驱散他们。

当局也在卡塞林主要街道部署援兵。卡塞林距离首都突尼斯（Tunis）270公里。

卓奇自焚前上传一段影片说：「献给没有谋生工具的卡塞林之子，我今天发起了一场革命。我将把自己陷入火焰之中。」

内政部和突尼西亚全国记者联盟（National Union of Tunisian Journalists）皆证实了他的死亡。

全国记者联盟表示，卓奇自焚是为了抗议「社会条件艰困…和缺乏希望」，并说联盟考虑发起媒体业大罢工。

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