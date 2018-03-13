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此内容发布于2018年3月13日 上午11:50 最后更新 - 2018年3月13日 -11:50

（法新社华盛顿13日电） 美国国务次卿高德斯坦今天就国务卿提勒森遭撤换发表评论后也遭解职，他对于提勒森遭革职的说法似乎和白宫版本相互抵触。

主管公共事务与公共外交的高德斯坦（Steve Goldstein）告诉法新社：「这是一生的荣幸，我很感谢总统和国务卿给我这个机会。我期待休息一段时间。」

白宫和国务院官员证实，总统川普在突然决定撤换提勒森（Rex Tillerson）后，也决定高德斯坦必须下台。

高德斯坦下台的原因不详，不过他稍早告诉记者，遭免职完全出乎提勒森意料。

高德斯坦一定也是不久前才接到通知，因为他原预定在川普宣布提勒森将离职后，一个小时内向记者简报。.

提勒森前往非洲访问多日，今天黎明才返抵华盛顿，几个小时后川普就推文宣布，国务卿职位将由中央情报局（CIA）局长蓬佩奥（Mike Pompeo）取代。

高德斯坦先是推文，然后发表声明，宣称「国务卿今晨没有和总统说到话，不知道此事的原因，但他很感谢有机会为国效力，而且仍然坚信出任公职是出于崇高的使命感，不会后悔」。

他表示，由于在多项重大国家安全议题上获得明确进展，提勒森原本一心想要留任。

相比之下，川普宣称这项决定是经过提勒森同意，「芮克斯（提勒森）和我已谈论此事好一段时间」。

川普后来告诉记者：「我们其实相处得很不错，但我们对一些事有歧见。」

他说：「例如伊朗核子协议，我认为糟透了，他却觉得还可以。我希望撕毁这项协议或有所作为，他的感受则略有不同。因此我们真的想法不同。」（译者：陈政一）

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