此内容发布于2019年7月20日 上午4:05

（法新社布宜诺斯艾利斯19日电） 负责设计马来西亚双子星大楼等知名建筑的美籍阿根廷建筑师西萨．裴利（Cesar Pelli），他的家属透露，西萨．裴利已在今天过世，享耆寿92岁。

阿根廷总统马克里（Mauricio Macri）在推特（Twitter）发文：「我想要向才华洋溢的西萨．裴利的亲朋好友致哀。他在全世界留下的作品遗产，是所有阿根廷人的骄傲。」

西萨．裴利自阿根廷图库曼大学（University of Tucuman）毕业后，于1952年前往美国深造。

他在1977年至1984年间担任耶鲁大学建筑学院院长，他荣获的众多殊荣中，包含美国建筑师协会（American Institute of Architects）金牌奖。

西萨．裴利最广为人知的成就即为马来西亚首都吉隆坡双子星大楼（Petronas Towers），这栋高452公尺的建筑1998年完工，一度是世界最高摩天大楼。

他的作品还包括全球数十座剧院和文化中心，并于1984年监督纽约现代艺术博物馆（Museum of Modern Art）的扩建。

位于香港的国际金融中心（International Financial Centre）和智利大圣地牙哥塔（Gran Torre Santiago）皆为西萨．裴利巧手设计的建筑作品。

他最后的作品是旧金山跨湾转运中心（Salesforce Transit Center），这栋建筑是结合绿色造景与购物商圈的交通枢纽。（译者：王品轩/核稿：陈彦钧）

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