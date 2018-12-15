访法取消吊唁挨批 川普突访阿灵顿公墓

此内容发布于2018年12月15日 下午10:20

（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普（Donald Trump）上个月在法国因小雨取消前往美军公墓吊唁引发批评，今天在未事先排定的情况下，前往华府附近一处军人公墓献花。

川普今天造访华府近郊阿灵顿国家公墓（Arlington National Cemetery）时，天色灰蒙且下点小雨，与他11月取消造访巴黎以东的埃纳-马恩河美军公墓及纪念碑（Ainse-Marne American Cemetery and Memorial）时并无多大不同。

当时川普在法国参加第一次世界大战终战百年相关活动，他说，幕僚坚称当天天候状况搭直升机前往美军公墓太危险。

川普返美后，退伍军人纪念日（Veterans Day）当天仍未前往阿灵顿国家公墓吊唁美军，再度挨批。

川普稍后在接受福斯新闻（Fox News）访问时解释，他当天「因国务忙得不可开交」，但他也补充道：「我应该还是要去的。」

带着一把大黑伞，川普今天出席了在阿灵顿国家公墓的简短仪式，作为全美献花圈日（Wreaths Across America Day）的一部分。这天志工会在数千名阵亡将士坟上献上花圈。

在对记者的简短发言中，川普表示政府正想办法扩充40万名男女军人长眠的阿灵顿公墓，着手买下附近的土地，「我们很努力，我们会完成这件事」。

阿灵顿国家公墓这块土地曾为首任总统华盛顿（George Washington）后代所有，距离首府华盛顿仅数分钟车程，两地只隔着一条波多马克河（Potomac River）。（译者：李晋纬/核稿：蔡佳敏）

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