此内容发布于2019年4月9日 下午11:50

（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普毫不掩饰对北韩领导人金正恩的喜爱，还曾说自己与金正恩陷入爱河，而国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）则对金正恩是「暴君」的说法表示赞同。

川普政府寻求与北韩展开对话期间，蓬佩奥去年曾4度造访平壤。

蓬佩奥向参议院小组委员会作证时，民主党联邦参议员雷希（Patrick Leahy）说蓬佩奥曾谴责委内瑞拉左派总统马杜洛（Nicolas Maduro）是「暴君」，问他是否会用类似字眼形容金正恩。

蓬佩奥答道：「是。我肯定那样说过。」

蓬佩奥这番话恐激怒北韩，川普与金正恩2月在越南河内的高峰会意外破局后，北韩释出对川金3会抱持开放态度的信号。

美国寻求与北韩达成具有里程碑意义的非核化协议，川普屡次赞赏金正恩，他上个月表示，因为喜欢金正恩，于是封杀对北韩的新大规模制裁计画。

北韩也小心翼翼，不去批评川普，但指控他的幕僚行为「有如流氓」。

不过，蓬佩奥不愿将曾为军方首长的埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）贴上这类标签。

蓬佩奥说：「那无疑是个恶劣、混乱的世界，但并非每个领导人都一样。」

「有些人试图将整个国家从地球上抹去，其他则与我们合作，协助维护美国人的安全。」

他说：「你可以说他们是暴君，也可以说他们是独裁者，但其中存在本质上的差异，因此美国的回应方式也有着根本上的差异。」

蓬佩奥对塞西在西奈半岛（Sinai peninsula）对抗伊斯兰国（IS）极端分子大加赞赏。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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