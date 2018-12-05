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此内容发布于2018年12月5日 上午3:20 最后更新 - 2018年12月5日 -03:20

（法新社洛杉矶4日电） 驻夏威夷美军康恩因为企图支援伊斯兰国（ISIS），今天遭判刑25年。

35岁的康恩（Ikaika Erik Kang）经过认罪协商被判刑，服刑期满获释后还得面临至少20年的狱后监督。

美国司法部负责国家安全事务的助理部长戴莫斯（John Demers）发表声明指出，作为美军的一份子，康恩曾发誓要保卫美国，但最后背叛了国家，向伊斯兰国输诚，还企图提供物资支援。

有关当局指出，康恩是美国陆军的一名中士，最早在2016年初就对伊斯兰国产生认同，还经常观看这个恐怖组织在网路上的宣传影片，同时表达愿成为其中一分子。

检察官说，康恩详细说明如何实行一些具体的暴力行为，包括要在檀香山的耶诞节游行等公共聚会上发动攻击，还有在他的军营策划自杀炸弹攻击。

去年6、7月，康恩曾和假扮成与伊斯兰国有联系人士的联邦调查局（FBI）探员碰面，向这些探员提供敏感情资、一架小型空中无人机、军用服和装备等等。

康恩是在宣示效忠伊斯兰国后被逮捕，这个宣示仪式由据称是伊斯兰国领导人举行。

当地媒体报导，康恩在一个家暴家庭长大，他的父亲有心理健康问题。两名前美军也证实，康恩有精神方面的问题，容易被外界影响。

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