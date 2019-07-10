（法新社洛杉矶11日电） 美国加州发生一起乌龙体外人工受精（IVF）掉包案例，一对夫妻控告洛杉矶CHA 生殖医学中心，指控医院搞错试管婴儿胚胎，导致另一名妇女生下他们的男孩。

洛杉矶郊区格伦代尔（Glendale）的安妮．马努奇恩（Anni Manukyan）与阿绍特．马努奇恩（Ashot Manukyan）夫妇说，CHA生殖医学中心（CHA Fertility Center）把他们的试管婴儿胚胎与另两对夫妻的胚胎搞混，如今他们的人生变得一团乱。

他们说，生殖医学中心将两个胚胎，包括他们的试管婴儿与另一对不明夫妻的胚胎，错误植入一名纽约女子的子宫，让这名完全陌生的女子生下他们的孩子。

这名纽约女子是韩裔美国人后代，本来以为将生下一对双胞胎女婴，结果却生出一对男婴。

马努奇恩夫妇今天告诉记者，他们是在医院突然联系他们，要求取得DNA样本，以确认纽约夫妻生下的孩子是否为他们的宝宝时，才知道试管婴儿被掉包了。

更惨的是，安妮之后得知，她的身体曾被植入另一对夫妻的胚胎，不过最后怀孕未成功，简直是在她的伤口上洒盐。这对夫妻也是生殖诊所的病患。

马努奇恩夫妻说，缠讼多时后，他们最后在5月取得他们儿子的监护权，那时他6周大。

阿绍特告诉记者：「CHA将3个家庭打入人间炼狱，我们的生活回不去了。我们把我们的男孩要回来，现在我们极力防堵这种乌龙重蹈覆辙。」

他的妻子在记者会上似乎很激动，她说这场折磨对她造成精神创伤。安妮说：「有谁想在饭店大厅与自己的孩子相认？这真的很令人心碎，实在是太糟糕了。」

这对夫妻的律师沃尔夫（Adam Wolf）告诉法新社，这起试管婴儿乌龙掉包案，「是我看过最惨的生殖医学中心悲剧」。

他说：「我的事务所代表过数以百计受到生殖中心所害的委托人，但我还没看过像这类的乌龙。安妮与阿绍特无法将自己的孩子带到这世上，在他生命最初的那一刻抱着他，心都碎了。」

「这家生殖医学中心无法被人信任。」

怀错孩子的纽约夫妇也向布鲁克林联邦法院提告，说他们承受「严重且永久的心灵创伤，永远无法回复」，因此要求赔偿。

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