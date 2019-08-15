此内容发布于2019年8月15日 上午11:35

（法新社北京15日电） 利奇马台风上周末横扫拥有近1亿人口的中国山东省。中国网路业巨擘腾讯12日推播一则快讯，称台风已造成山东省「全省人死亡」，引发外界哗然，腾讯随后发文道歉。

法新社报导，利奇马台风上周末侵袭中国浙江、山东和安徽等省分，导致超过200万居民流离失所。

中国官媒新华社13日稍晚表示，台风造成至少49人死亡，数十人失踪。

但腾讯视频12日向订阅用户推播一则新闻，称「山东省应急厅消息：台风利奇马已致全省人死亡，7人失踪」。

根据2016年小型人口普查，山东是中国人口最多的省分之一，拥有9900万居民。

在发布错误警报几分钟后，腾讯视频就透过微博，为这项过失致歉，称是因为编辑失误，才会推播错误讯息，并承诺日后在发布消息前，会「严加审核」。

腾讯视频也将正确的罹难人数补充在道歉文内，表示「目前遇难人数应为5人」。

新华社报导，山东省在上周末的雨量是1952年有水文纪录以来的降雨最大值。

腾讯视频是中国最大的影音串流平台，他们的行动App截至今年3月，已拥有9亿活跃用户和8900万订阅用户。

腾讯视频推播错误消息的截图影像在微博疯传，许多用户嘲笑和批评这项失误。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

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