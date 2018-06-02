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此内容发布于2018年6月3日 上午1:50 最后更新 - 2018年6月3日 -01:50

（法新社曼谷2日电） 泰国官员表示，一头领航鲸吞进80多个塑胶袋，抢救不成回天乏术，命丧泰国南部。

泰国是全球最大塑胶袋消耗国之一，每年都有数以百计栖息于泰国知名海滩附近的海洋生物因此丧命。

泰国国家海洋与沿海资源部（DMCR）今天在脸书专页说，一头小型的雄性领航鲸在马来西亚边界附近一处运河奄奄一息，成为海洋生物误食塑胶垃圾夺命的最新案例。

脸书贴文说，兽医团队试图帮助它稳定病情，但这头鲸鱼最终仍在昨天下午死亡。

国家海洋与沿海资源部还说，解剖后发现，这头鲸鱼胃里有重达8公斤的80个塑胶袋。

这头领航鲸5月28日首度被人发现，贴文照片显示，有一群人用浮筒让它保持漂浮，还有人用伞帮它遮挡灼热阳光。

国家海洋与沿海资源部说，在救援期间，这头鲸鱼死前曾吐出5个塑胶袋。

泰国农业大学（Kasetsart University）海洋生物学家兼讲师通（Thon Thamrongnawasawat）说，这些塑胶袋使这头鲸鱼无法吃进任何有营养的食物。

他说：「如果你胃里有80个塑胶袋，你也会死。」

他告诉法新社，每年至少有300头海洋生物在泰国海域误食塑胶垃圾丧命，包括领航鲸、海龟与海豚。

他说：「这是个大问题，我们使用了大量塑胶袋。」

泰国网友纷纷对这头领航鲸的命运表达同情与愤怒。

一名推特用户说：「这头动物没做错什么，却得承担人类行为带来的冲击，我为此感到遗憾。」（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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