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此内容发布于2018年3月14日 上午2:35 最后更新 - 2018年3月14日 -02:35

（法新社伦敦14日电） 英国首相梅伊今天将在国会发言，先前她要求俄罗斯在期限之前说明一名前俄谍如何在英国境内遭人下毒，没有获得俄方理会。

法新社报导，原俄罗斯间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）与他的女儿4日在英格兰西南部静谧城市索尔兹伯里（Salisbury）遭人施放神经毒剂后，英俄关系这10天下来迅速恶化。

梅伊12日表示，这起攻击「很可能」与俄罗斯有关，无论是直接涉案或者是因俄罗斯没有保管好这种神经毒剂；她要求俄国在昨天午夜之前予以答覆。

不过俄国没有理会这个最后期限，因此梅伊今早召开了国家安全会议，接着将在国会发表谈话。

英国近日来斟酌对俄罗斯采取措施，包括驱逐驻伦敦的外交官员、查扣涉嫌侵犯人权的俄国人资产，或是发动网路攻击报复。

英国对于单独行动很谨慎，梅伊正与外交部长强生（Boris Johnson）号召盟邦共同行动。

此时66岁的斯克里帕尔与33岁的女儿尤莉亚（Yulia）仍在医院中，性命垂危。

英国专家说，他们是中了军用的诺维乔克（Novichok）神经毒剂，这是冷战末期苏联研发出的战剂。（译者：张晓雯/核稿：张佑之）

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