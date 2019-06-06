（法新社法国寇维尔苏梅6日电） 美国总统川普今天在法国北部举行的诺曼第登陆75周年纪念活动上表示，美国和盟国的关系是经由第二次世界大战「激烈的战斗」所打造，是「牢不可破的」。

川普和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）出席在寇维尔苏梅（Colleville-sur-Mer）的美军墓园举行的纪念活动。这座墓园面对代号奥玛哈（Omaha）的海滩，在诺曼第登陆（D-Day）当天，15万联军士兵在此冲上岸，进行解放西欧许多地区的全球最大规模海上军事行动。

川普发表演说时表示：「我们所有的朋友和伙伴，我们珍贵的结盟是在激烈的战斗中打造，经历战争的试炼，并在和平的祝福中获得证明。我们的联系是牢不可破的。」

川普还说：「在这里抗战的人们，替我们的国家赢得未来，也赢得让我们的文明能够存活。他们向我们展现如何珍爱和捍卫我们的生活方式，直到未来许多世纪。」

川普最后表示：「愿上帝保佑我们伟大的退伍军人，愿上帝保佑我们的盟国，愿上帝保佑诺曼第登陆的英雄，也愿上帝保佑美国。」

不过，川普先前曾引发二战以来大西洋两岸最严重危机。他对北大西洋公约组织（NATO）的军事联盟加以批评，还公开批评欧洲国家领袖，包括今天活动的主人马克宏。

川普的政治信念以「美国优先」政策为基础，对批评家而言，这和美国的北约成员国身分及美国历来和欧洲的结盟相冲突。

但川普今天抵达时，仍受到现场的美国退伍军人热烈欢迎。尽管出席纪念活动且人数随年减少的退伍军人，曾亲见盟军登陆的代价和结果；但对其中一些人而言，川普好战的孤立主义立场，几未影响他们对川普的支持。

他们赞扬川普这位总统采取必要行动，让国内出现施政成果。且或许更重要的，他们指出川普政府推动由国家给付，让数百万长期等待公立医疗机构治疗的退伍军人，能够寻求民间医治。

参与过诺曼第登陆的美国退伍军人齐安帕（George Ciampa）说：「他是我经历过唯一一位为退伍军人做这么多的总统。他不会让退伍军人排好几年队才能受到治疗。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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