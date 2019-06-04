此内容发布于2019年6月5日 上午1:05

（法新社朴茨茅斯5日电） 美国总统川普、英国女王伊丽莎白二世和300名第二次世界大战老兵今天将齐聚英格兰南部的朴茨茅斯，纪念1944年盟军登陆法国诺曼第75周年。

包括川普、伊丽莎白二世、英国首相梅伊（Theresa May）、加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、德国总理梅克尔（Angela Merkel）在内，世界领袖将出席活动，纪念盟军船舰从朴茨茅斯（Portsmouth）出发前往诺曼第（Normandy）的那一天。

现在还健在的当年参战军人，最年轻的也都是9旬老人了。

这将是川普3天访英行程的最后一个活动。

1944年6月6日的「诺曼第登陆」被视为二战欧洲战场最大转捩点，那是史上最大型的两栖攻击，促成欧洲解放，从而带来了二战的结束。当年约有15万6000名美国、英国和加拿大等国的盟军部队分头出发，驶往法国北部海滩。

16个出席纪念活动的国家发布联合声明，重申共同承担责任，要确保二战恐怖历史不会重演。

声明写道：「过去75个年头，我们这些国家支持欧洲和全球和平，支持民主、容忍和法治。」

「而今我们再度承诺那些共同价值，因为这些价值支持着我们这些国家和人民的安定与繁荣。我们将以盟友与朋友的身分同心协力，自由若遭威胁，必当挺身捍卫。」（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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