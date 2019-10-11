此内容发布于2019年10月11日 上午7:35

（法新社阿迪斯阿贝巴11日电） 衣索比亚总理阿迈德今天荣获诺贝尔和平奖，为他非凡的人生故事再添新章。身为贫穷村民之子的他，曾是情报单位头子，在政坛如流星般崛起，试图重塑衣索比亚。

阿迈德（Abiy Ahmed）是非洲成长最快经济体衣索比亚快速改革行动背后的推手，他试图疗愈与邻国的伤痕，走的是一条无法预测、满是危险的成名之路。

阿迈德出生于衣索比亚西部城镇贝沙沙（Beshasha），父亲是穆斯林，母亲是基督徒，从小「睡着地板长大」，住在缺乏电力及自来水的房子。

上个月，阿迈德接受电台Sheger FM专访时指出，他们过去是从河里取水，他在7年级前甚至未曾见过电力或柏油路。

迷恋科技的阿迈德，青少年时就已加入军队，担任无线电操作员，升任中校后进入政府，担任要员，为衣国网路间谍机构「讯息网路安全局」（INSA）的创始局长。

阿迈德登上高位的际遇，可溯及2015年末。当时衣国政府计画扩展首都阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）行政边界至欧罗米亚（Oromia）区，引发衣国最大族群奥罗莫人（Oromo）及安哈拉人（Amhara people）为首的抗争。

时任执政党衣索比亚人民革命民主阵线（EPRDF），以宣告紧急状态、大规模逮捕等惯用伎俩，试图平息抗争，但未能处理根本的不满，时任总理哈勒玛利恩（Hailemariam Desalegn）毅然请辞。

当时，许多人忧心，衣索比亚人民革命民主阵线将发生权力斗争，或是导致联合政府瓦解，留下危险的权力真空。于是，执政联盟政党推选阿迈德，成为首位奥罗莫人总理。

现年43岁的阿迈德，2018年4月就任以来，积极推动可能造成该国社会混乱、重塑跨越国界变革动力的政策。

阿迈德上任6个月内，便与衣国仇敌厄利垂亚修好，释放狱中异议人士，为国家以往的暴行致歉，并且欢迎流亡的武装团体回国。以往总理将这些团体贴上「恐怖分子」污名。

近期，阿迈德转向充实他的经济愿景，同时也为定于明年5月举行的选举奠定基础。然而，分析家忧心，对于政坛老将，他的政策太多太快，对于国内的愤青，却又太少太慢。

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