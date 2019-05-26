此内容发布于2019年5月26日 下午10:05

（法新社华盛顿26日电） 美国加州理工学院表示，1969年诺贝尔物理奖得主、美国物理学家盖尔曼24日辞世，享寿89岁。盖尔曼因发现夸克粒子及对粒子分类方法所做的贡献获颁殊荣。

盖尔曼（Murray Gell-Mann）被视为20世纪最重要的物理学家之一，1960年代他提出次原子粒子（中子和质子）是由「夸克」粒子组成，因此有「夸克之父」之称。

后来实验证实夸克粒子存在，而夸克粒子也成为物理学家、包括强子对撞机「大型强子对撞机」（Large Hadron Collider，LHC）物理学家持续研究的主题。

盖尔曼1929年9月15日出生于纽约市，在父亲鼓励之下攻读物理学，1951年取得麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology）博士。

他1955年起在加州理工学院（Caltech）执教，一直到1993年退休。

加州理工学院教授、该学校伯克理论物理学研究所（Walter Burke Institute for Theoretical Physics）主任大栗博司（Hirosi Ooguri）在加州理工学院发布的讣闻写道：「盖尔曼博士拥有真知灼见和敏锐的洞察力，能快速综览大量实验资料，并理解资料意涵。」

「他为粒子物理学开创了新典范。」（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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