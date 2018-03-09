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此内容发布于2018年3月9日 下午7:35 最后更新 - 2018年3月9日 -19:35

（法新社伦敦9日电） 诺贝尔生理医学奖得主英国科学家苏斯顿（John Sulston）已在6日过世，享寿75岁。

苏斯顿创立的英国维康信托基金会桑格研究院（Wellcome Trust Sanger Institute）今天证实，苏斯顿已与世长辞。研究院主任史卓顿（Mike Stratton）形容苏斯顿是一位「伟大、有远见的科学领袖」。

苏斯顿2002年与布瑞纳（Sydney Brenner）、来自美国的霍洛维兹（H. Robert Horvitz）共同获颁诺贝尔生理医学奖，表彰他们的基因研究。

他们使用秀丽隐杆线虫（Caenorhabditis elegans）做实验，揭开细胞程序性死亡的基因规则，这是了解癌症的重要过程。

但苏斯顿最广为人知的或许是对国际人类基因组计画的贡献，并坚持将这些数据置于公有领域。

维康信托基金会桑格研究院主任法拉尔（Jeremy Farrar）说：「他致力于免费公开科学资讯，成为开放取用运动基础，帮助确保人类基因组文献能公开出版以造福全人类。」（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

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