下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月1日 上午5:05 最后更新 - 2018年7月1日 -05:05

（法新社东京1日电） 日本「读卖新闻」今天报导，北韩领导人金正恩和美国总统川普举行划时代高峰会后，金正恩6月第3度和中国国家主席习近平会面时，请求习近平协助解除针对北韩的制裁措施。

报导引述数名中国和北韩不具名消息人士表示，习近平在北京的这场会面中向金正恩承诺，他将「尽最大努力」满足北韩的请求。

报导还说，金正恩告诉习近平：「经济制裁令我们感到极大痛苦。既然北韩和美国的高峰会已顺利完成，我希望（中国）能加紧协助提前解除制裁。」

北韩和中国这两个冷战时代盟邦，原本因平壤核试和北京支持联合国（UN）为此祭出制裁措施而关系紧绷，两国近月来试图修补关系。

北京是平壤在经济上的支持者和外交上的保护者，因此金正恩上任后首次正式出国访问，便选择3月赴北京和习近平见面，两人5月在中国大连再次会面。

「读卖新闻」报导，除了要求协助纾缓严重打击北韩经济的制裁措施，金正恩还呼吁中国支持平壤和华盛顿进行的非核化协商。

习近平则回覆金正恩，他「积极支持北韩改革开放，对于和这些努力有关的议题，也将主动进行合作」。

据悉，习近平还强烈要求平壤在与美国协商同时，「继续徵询中国意见」。

中国去年表示，联合国安全理事会（UNSC）可以考虑放宽对北韩的制裁措施。

金正恩第3度访中之旅，被视为在新加坡举行川金峰会后，平壤欲向北京保证不会忽视中国利益。

中国和美国都希望朝鲜半岛不再有核子武器。但北京担心，华府和平壤可能罔顾中国利益而拉近彼此关系。北京认为，这样的发展恐怕会威胁中国在区域的经济和安全利益。

Neuer Inhalt Horizontal Line